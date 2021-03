Sanremo 2021 | le pagelle della seconda serata

(Di giovedì 4 marzo 2021) Secondo appuntamento con, che passerà alla storia come il «Festival oltre la paura» e senza pubblico in sala. Amadeus e Fiorello conducono la lunghissimadavanti alle poltroncine dell’Ariston, questa volta “occupate” da tanti palloncini (con relativo “caso” ammesso da Fiorello per la forma fallica di uno di loro). La musica è stata, giustamente, la padrona, che ha visto tanti artisti musicali e due superstar. La prima è stata Laura Pausini, neo-vincitrice di un Golden Globe, che ha regalato la performancecanzone da globo d’oro e una simpatia travolgente, tanto che sui social in tanti hanno suggerito (per non dire reclamato) di pensare a un prossimo Festival con la popstar come ospite fisso di tutte le serate. Altra star...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - fanpage : #Sanrem2021, Irama può tornare in gara, c'è il sì delle case discografiche #iramasanremo2021 - driver_forever_ : RT @RaiRadio2: «Appena ho finito di cantare la tensione è andata via e adesso ho voglia di risalire di nuovo sul palco.» @MetaErmal nel ba… - BCorfini : -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Svelata la prima classifica provvisoria dei ventisei Big in gara alla settantunesima edizione del Festival della Canzone Italiana. Cosa è accaduto durante il secondo ...... sta dicendo che se un milione e mezzo di persone questoneanche l'hanno acceso è perché erano in Darsena: si sa che nel marzousciamo di più la sera rispetto al febbraio 2020. Non uno ...Il commovente monologo di Elodie alla seconda serata del Festival di Sanremo 2021 «Sono Elodie, e per parlare davanti a voi ho dovuto abbattere un muro: parlare in pubblico non mi ha mai messo a mio ...L'artista più attesa della seconda serata non ha deluso: splendente ed emozionata, anche per il prestigioso Golden Globe appena vinto. Canta e scherza, poi il saluto alla sua Romagna ...