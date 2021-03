Sanremo 2021, il palloncino “osé” in platea fa scatenare i social. Fiorello: “Abbiamo fatto una ca**ata” (Di giovedì 4 marzo 2021) Durante la seconda serata del Festival di Sanremo, le poltrone vuote del teatro Ariston sono state riempite da palloncini di varie forme e colori, con delle buffe facce disegnate. Al pubblico che ha seguito la 71esima edizione del festival da casa, non è sfuggito un particolare che ha fatto discutere gli utenti sui social: un palloncino un po’ osé, dalla sospetta forma fallica. Molti spettatori di Sanremo hanno “catturato” l’immagine del palloncino, postando immagini che mostrano la sua eloquente forma. Tanti i commenti ironici degli utenti, che hanno immaginato dietro la trovata la “manina” dell’irriverente showman Rosario Fiorello, che potrebbe aver spinto Amadeus a inserire questo dettaglio tra i gonfiabili in sala. È stato lo stesso Fiorello a ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021) Durante la seconda serata del Festival di, le poltrone vuote del teatro Ariston sono state riempite da palloncini di varie forme e colori, con delle buffe facce disegnate. Al pubblico che ha seguito la 71esima edizione del festival da casa, non è sfuggito un particolare che hadiscutere gli utenti sui: unun po’ osé, dalla sospetta forma fallica. Molti spettatori dihanno “catturato” l’immagine del, postando immagini che mostrano la sua eloquente forma. Tanti i commenti ironici degli utenti, che hanno immaginato dietro la trovata la “manina” dell’irriverente showman Rosario, che potrebbe aver spinto Amadeus a inserire questo dettaglio tra i gonfiabili in sala. È stato lo stessoa ...

