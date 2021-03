Sanremo 2021, Bugo vaga spaesato sul palco dell’Ariston: “Dov’è il mio microfono?” (Di giovedì 4 marzo 2021) Un anno dopo la celeberrima lite con Morgan, Bugo è tornato al Festival di Sanremo con la canzone “E invece sì”. Il suo esordio sul palco dell’Ariston, però, ha dato vita a una gag involontaria che ha ricordato immediatamente i fatti dell’anno scorso. Una volta sceso dalla scalinata, il cantante non ha infatti trovato il microfono ad aspettarlo e così ha iniziato a guardarsi intorno vagando spaesato. “Dov’è il mio microfono?“, ha chiesto in direzione dell’orchestra. Prontamente è intervenuto Amadeus che, affiancato da Elodie, lo ha rassicurato: “Il microfono sta arrivando”. Poi, dopo essersi scusato, ha presentato ufficialmente la canzone dando il tempo così ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Un anno dopo la celeberrima lite con Morgan,è tornato al Festival dicon la canzone “E invece sì”. Il suo esordio sul, però, ha dato vita a una gag involontaria che ha ricordato immediatamente i fatti dell’anno scorso. Una volta sceso dalla scalinata, il cantante non ha infatti trovato ilad aspettarlo e così ha iniziato a guardarsi intornondo. “il mio?“, ha chiesto in direzione dell’orchestra. Prontamente è intervenuto Amadeus che, affiancato da Elodie, lo ha rassicurato: “Ilsta arrivando”. Poi, dopo essersi scusato, ha presentato ufficialmente la canzone dando il tempo così ai ...

