Salvini: il doppio gioco tra maggioranza e opposizione permanente (Di giovedì 4 marzo 2021) Matteo Salvini ha ormai intrapreso un doppia strada: da una parte è nella maggioranza e dall’altra è sempre pronto a criticarne scelte e decisioni Matteo Salvini si è ripreso la scena a suo modo. Lo ha fatto puntando a mantenere un doppio ruolo: di opposizione e di governo. Allontanandosi dai suoi alleati, in Italia come in Europa, Giorgia Meloni e Marine Le Pen, mentre allo stesso tempo attacca quotidianamente il governo di cui fa parte. Una strategia che gli consente di tenere con sé quella parte di elettorato rimasta spiazzata dalla svolta del Capitano a sostegno del Governo Draghi. In questo modo Salvini cerca però anche di accontentare l’altra parte, quella che lo rimproverava di non usare il primato raggiunto dalla Lega a livello nazionale con una partecipazione diretta alla ... Leggi su zon (Di giovedì 4 marzo 2021) Matteoha ormai intrapreso un doppia strada: da una parte è nellae dall’altra è sempre pronto a criticarne scelte e decisioni Matteosi è ripreso la scena a suo modo. Lo ha fatto puntando a mantenere unruolo: die di governo. Allontanandosi dai suoi alleati, in Italia come in Europa, Giorgia Meloni e Marine Le Pen, mentre allo stesso tempo attacca quotidianamente il governo di cui fa parte. Una strategia che gli consente di tenere con sé quella parte di elettorato rimasta spiazzata dalla svolta del Capitano a sostegno del Governo Draghi. In questo modocerca però anche di accontentare l’altra parte, quella che lo rimproverava di non usare il primato raggiunto dalla Lega a livello nazionale con una partecipazione diretta alla ...

