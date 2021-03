Rigopiano | fu condannato per aver portato un fiore al figlio morto | Feniello finalmente assolto

Domani speciale in 'Ossi di Seppia' su RaiPlay: ripercorrerà la tragedia dell'hotel Rigopiano ... la prima serie Tv 'non fiction' che questa volta ripercorre la tragedia dell'Hotel. Una ... Notizia Precedente Teramo, Cassa di Risparmio Tercas: ex dga 4 anni e 10 mesi Prossima ...

Alessio Feniello è stato assolto dall’accusa di aver violato i sigilli dell’area dell’Hotel Rigopiano di Farindola per portare dei ...Valva (Sa) – È stato assolto dall’accusa di violazione dei sigilli in area sottoposta a sequestro per “tenuità del fatto”, Alessio Feniello, il padre di Stefano, il giovane di 28 anni originario di Va ...