Principe Filippo | il comunicato dei medici

(Di giovedì 4 marzo 2021) Nuove indiscrezioni sulle condizioni di salute del, duca di Edimburgo, marito della regina Elisabetta. Il 99enne, da qualche giorno ricoverato al St. Bartholomew’s Hospital di Londra, nella giornata di mercoledì 3 marzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere un «problema preesistente» al cuore, riuscito «perfettamente». Così si legge in un brevedi Buckingham Palace, in cui si conferma anche che«Rimarrà in ospedale per le cure, il riposo e la convalescenza». Nessuna informazione ulteriore è stata diffusa sulla natura dei problemi del, che ormai da qualche settimana sta tenendo con il fiato sospeso i britannici e la royal family. Il marito della regina Elisabetta, in un primo momento, era stato ricoverato al King Edwards VII’s ...