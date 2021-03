Open Fiber, banda ultralarga in 4900 edifici scolastici italiani (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – La rete con banda ultralarga integralmente in fibra ottica di Open Fiber ha raggiunto circa 4.900 edifici scolastici in tutta Italia. Il bilancio arriva a un anno dall’inizio del primo lockdown nazionale per l’epidemia da Covid-19. Una situazione che ha messo docenti e studenti di fronte all’impossibilità di recarsi fisicamente nelle scuole, con il ricorso massiccio alla didattica a distanza (DAD). Una sfida sociale ma anche tecnologica, soprattutto per le aree interne.“Mai come in questo momento è importante poter far affidamento su collegamenti informatici veloci, costanti e potenti, un accesso alla rete rapido e senza interruzioni”, racconta Irene Frida Vizzarri, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Palena-Torricella Peligna, che ha attivato il servizio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – La rete conintegralmente in fibra ottica diha raggiunto circa 4.900in tutta Italia. Il bilancio arriva a un anno dall’inizio del primo lockdown nazionale per l’epidemia da Covid-19. Una situazione che ha messo docenti e studenti di fronte all’impossibilità di recarsi fisicamente nelle scuole, con il ricorso massiccio alla didattica a distanza (DAD). Una sfida sociale ma anche tecnologica, soprattutto per le aree interne.“Mai come in questo momento è importante poter far affidamento su collegamenti informatici veloci, costanti e potenti, un accesso alla rete rapido e senza interruzioni”, racconta Irene Frida Vizzarri, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Palena-Torricella Peligna, che ha attivato il servizio ...

