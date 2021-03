Nova Hellas | la fantascienza greca by Future Fiction

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 marzo 2021)pubblica. È la prima volta che laarriva nel nostro paese. Cos’é? Un inno alla resilienza in un’antologia pubblicata in contemporanea nel Regno Unito a breve in Giappone. Da un futuro distopicoè l’ultima uscita di, che per la prima volta porta in Italia lae le sue potenti visioni del nostro futuro. Di fronte alle catastrofi – dall’austerità all’innalzamento dei mari passando per la moria della api – i protagonisti delle storie sono astuti e pieni di risorse, capaci di attarsi a situazioni difficili. Ci raccontano la Grecia che verrà, ma ...