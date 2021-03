Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, fa un annuncio spiazzante: “Mi viene da piangere” (FOTO) (Di giovedì 4 marzo 2021) Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, ha appena pubblicato un post su Instagram contenente un annuncio inaspettato. Ieri sera la ragazza ha preparato i suoi fan dicendo che presto avrebbe fatto una comunicazione spiazzante. L’appuntamento era previsto per le 14.00 di martedì 2 marzo e, puntuale come un orologio, la protagonista ha svelato l’arcano. A quanto pare, a partire dalla prossima settimana inizierà per lei un nuovo ed entusiasmante capitolo della vita. Scopriamo tutto nel dettaglio. Le ipotesi dei fan di Nilufar L’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati ha fatto un annuncio a tutti i fan. La ragazza ha detto di essere ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 4 marzo 2021), exdi, ha appena pubblicato un post su Instagram contenente uninaspettato. Ieri sera la ragazza ha preparato i suoi fan dicendo che presto avrebbe fatto una comunicazione. L’appuntamento era previsto per le 14.00 di martedì 2 marzo e, puntuale come un orologio, la protagonista ha svelato l’arcano. A quanto pare, a partire dalla prossima settimana inizierà per lei un nuovo ed entusiasmante capitolo della vita. Scopriamo tutto nel dettaglio. Le ipotesi dei fan diL’exdiha fatto una tutti i fan. La ragazza ha detto di essere ...

veracegossip : In un suo #repost Nilufar Addati ex tronista di Uomini e Donne fa sapere di essere al settimo cielo perché da April… - caramellarancia : Raga, la Dellilis e Nilufar Addati conduttrici, ma Tommy quando? Che poi non sono neppure sciolte a parlare, e non… - zazoomblog : Uomini e Donne Nilufar Addati diventa conduttrice - #Uomini #Donne #Nilufar #Addati - GiuseppeporroIt : Nilufar Addati presto conduttrice di un programma televisivo: ecco le sue parole (FOTO) #nilufaraddati - noncontaniente : RT @vanderwoodvsen: e comunque l’unica gatta persiana che accetto è nilufar addati. -