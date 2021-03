Milan-Udinese, indagine su Arslan. La ricostruzione | Serie A News (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo Milan-Udinese di ieri sera, il Giudice Sportivo della Serie A ha aperto un'indagine nei confronti di Arslan, centrocampista bianconero Milan-Udinese, indagine su Arslan. La ricostruzione Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopodi ieri sera, il Giudice Sportivo dellaA ha aperto un'nei confronti di, centrocampista bianconerosu. LaPianeta

Udinese_1896 : #MilanUdinese 0-1 68' - GOOOAAALLL!!! BECAO!!! ANCORA LUI CONTRO IL MILAN! Corner di De Paul e stacco vincente di… - Udinese_1896 : #MilanUdinese 0-1 90+6' - Incredibile, rigore per il Milan, fallo di mano di Larsen - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Cagliari 1-0 Bologna Milan 1-1 Udinese Genoa 1-1 Sampdoria Benevento 0-3 Verona Atalanta 5-1 Cr… - Alemilanista86 : RT @diavolisempre: il giudice sportivo chiede un supplemento di indagine per la lite tra arslan dell udinese e un dirigente del Milan segna… - diavolisempre : il giudice sportivo chiede un supplemento di indagine per la lite tra arslan dell udinese e un dirigente del Milan… -