Live Parma-Inter 0-1 | sblocca Sanchez

gabrielemajo : Post Edited: PARMA – INTER 0-1 (8’ST) MARCATORE: 8' ST SANCHEZ LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - gabrielemajo : Post Edited: PARMA – INTER 0-1 (8’ST) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - gabrielemajo : Post Edited: PARMA – INTER 0-0 (8’ST) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - gabrielemajo : Post Edited: PARMA – INTER 0-0 (5’ST) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - gabrielemajo : Post Edited: PARMA – INTER 0-0 (3’ST) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI -

Ultime Notizie dalla rete : Live Parma

Allo stadio Tardini, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...Ilè in enorme difficoltà: è penultimo con 15 punti e non vince una partita addirittura da fine novembre.Becao è una maledizione per il Milan, ma il Diavolo viene salvato da Kessie. Come era accaduto nell’agosto 2019, anche stasera castiga i rossoneri con un colpo di testa. La squadra ...Prosegue la Serie A con gli incontri della venticinquesima. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche ...