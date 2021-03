LIVE Combinata nordica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Lamparter parte per primo, Watabe e Riiber inseguono (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10: Rocordiamo che non ci sono atleti azzurri al via 15.07: Nella top ten: Seidl (Aut) a 1’34”, Brecl (Slo) a 1’40”, Ilves (Est) a 1’43”, Muehlethaler (Fra) a 1’48”, Andersen a 1’49”, Riessle a 1’55” 15.05: Chi arriverà da dietro potrà lottare, a meno di grosse sorprese, solo per il quarto posto 15.01: Yamamoto partirà a 38? da Lamparter ma non rappresenta un fattore nella prova di sci di fondo 14,58: l’austriaco Johannes Lamparter che avrà 22” di vantaggio sul giapponese Akito Watabe e 37” sul norvegese Jarl Magnus Riiber. Questi tre si giocheranno il podio: da capire se Riiber riuscirà a rimontare per andare a caccia del secondo oro individuale. 14.55: Buon pomeriggio agli amici di OA ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10: Rocordiamo che non ci sono atleti azzurri al via 15.07: Nella top ten: Seidl (Aut) a 1’34”, Brecl (Slo) a 1’40”, Ilves (Est) a 1’43”, Muehlethaler (Fra) a 1’48”, Andersen a 1’49”, Riessle a 1’55” 15.05: Chi arriverà da dietro potrà lottare, a meno di grosse sorprese, solo per il quarto posto 15.01: Yamamoto partirà a 38? dama non rappresenta un fattore nella prova di sci di fondo 14,58: l’austriaco Johannesche avrà 22” di vantaggio sul giapponese Akitoe 37” sul norvegese Jarl Magnus. Questi tre si giocheranno il podio: da capire seriuscirà a rimontare per andare a caccia del secondo oro individuale. 14.55: Buon pomeriggio agli amici di OA ...

