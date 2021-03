La camera all’unanimità: basta con i Dpcm (Di venerdì 5 marzo 2021) «Appare opportuno avviare una riflessione, alla luce dell’esperienza maturata, sul superamento dello strumento del Dpcm». I toni sono sorvegliati, ma il «parere» che la camera dei deputati consegna al governo – approvato ieri all’unanimità sia in commissione affari costituzionali che nel comitato per la legislazione – è di quelli pesanti, considerato il ruolo che i Dpcm hanno avuto nella gestione dell’emergenza (sono stati ben 27 a partire dal 25 febbraio 2020). E le polemiche che hanno generato. Dice adesso la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 5 marzo 2021) «Appare opportuno avviare una riflessione, alla luce dell’esperienza maturata, sul superamento dello strumento del». I toni sono sorvegliati, ma il «parere» che ladei deputati consegna al governo – approvato ierisia in commissione affari costituzionali che nel comitato per la legislazione – è di quelli pesanti, considerato il ruolo che ihanno avuto nella gestione dell’emergenza (sono stati ben 27 a partire dal 25 febbraio 2020). E le polemiche che hanno generato. Dice adesso la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

