GF Vip 6: Alfonso Signorini lancia i casting (Di giovedì 4 marzo 2021) Chi saranno i prossimi vipponi nella Casa del Grande fratello Vip edizione numero 6? Alfonso Signorini ha già delle idee ben precise su chi vorrebbe nel reality. Una nuova stagione che potrebbe iniziare già a settembre e affidata di nuovo al conduttore? Chissà, lui ci spera. Ma vediamo i vip che si sono già proposti e quelli che Alfonso vorrebbe portare nella Casa più spiata d'Italia.

