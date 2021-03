Gazzetta: Insigne ha tutte le ragioni per imprecare a fine partita (Di giovedì 4 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport giustifica la reazione di Lorenzo Insigne a fine gara, frustrato e deluso per aver provato in tutti i modi a portare a casa una vittoria tramontata nei minuti di recupero Un pareggio di rigore, in tutti i sensi. Il Sassuolo riagguanta almeno un punto all’ultimissimo respiro con il terzo tiro che Marini concede, sempre a ragione, dal dischetto. È la prima volta in questo campionato. Segna Caputo, l’arbitro fischia la fine e Insigne parte con il rosario delle imprecazioni non si sa bene se a Manolas, appena entrato e autore del fallo, o a Bakayoko che prima non ha scaraventato la palla in tribuna. Il Lorenzo nazionale ha tutte le ragioni, si è dannato l’anima per confezionare l’assist a Di Lorenzo per il pareggio del 2-2 e poi segnare con ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021) Ladello Sport giustifica la reazione di Lorenzogara, frustrato e deluso per aver provato in tutti i modi a portare a casa una vittoria tramontata nei minuti di recupero Un pareggio di rigore, in tutti i sensi. Il Sassuolo riagguanta almeno un punto all’ultimissimo respiro con il terzo tiro che Marini concede, sempre a ragione, dal dischetto. È la prima volta in questo campionato. Segna Caputo, l’arbitro fischia laparte con il rosario delle imprecazioni non si sa bene se a Manolas, appena entrato e autore del fallo, o a Bakayoko che prima non ha scaraventato la palla in tribuna. Il Lorenzo nazionale hale, si è dannato l’anima per confezionare l’assist a Di Lorenzo per il pareggio del 2-2 e poi segnare con ...

