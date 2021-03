Future USA piatti aspettando Opening Bell (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – I Future sugli indici a stelle e strisce si muovono sulla parità, preannunciando una partenza invariata per la borsa di Wall Street. I dati del mercato del lavoro appena usciti hanno mostrato che le richieste di sussidi di disoccupazione rimangono elevate, benché siano aumentate meno del previsto nell’ultima settimana. Il contratto sul Dow Jones è in aumento dello 0,13% a 31.277 punti, quello sullo S&P 500 perde lo 0,05% a 3.814 punti, mentre il Nasdaq scende dello 0,07 a 12.672 punti. Ieri gli indici di Wall Street sono scesi per il secondo giorno consecutivo, a causa di un aumento nei rendimenti obbligazionari statunitensi che ha messo sotto pressione i titoli tecnologici ad alta capitalizzazione, mentre i titoli finanziari, energetici e industriali hanno sovra-performato nella speranza di una ripresa globale. Oggi c’è attesa per l’intervento, nel ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Isugli indici a stelle e strisce si muovono sulla parità, preannunciando una partenza invariata per la borsa di Wall Street. I dati del mercato del lavoro appena usciti hanno mostrato che le richieste di sussidi di disoccupazione rimangono elevate, benché siano aumentate meno del previsto nell’ultima settimana. Il contratto sul Dow Jones è in aumento dello 0,13% a 31.277 punti, quello sullo S&P 500 perde lo 0,05% a 3.814 punti, mentre il Nasdaq scende dello 0,07 a 12.672 punti. Ieri gli indici di Wall Street sono scesi per il secondo giorno consecutivo, a causa di un aumento nei rendimenti obbligazionari statunitensi che ha messo sotto pressione i titoli tecnologici ad alta capitalizzazione, mentre i titoli finanziari, energetici e industriali hanno sovra-performato nella speranza di una ripresa globale. Oggi c’è attesa per l’intervento, nel ...

