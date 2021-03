Festival di Sanremo 2021: scaletta e ospiti terza serata (Di giovedì 4 marzo 2021) Questa sera, giovedì 4 Marzo, andrà in onda la terza puntata del Festival di Sanremo 2021: ospiti e cantanti in gara Come da consuetudine, la terza serata del Festival di Sanremo sarà dedicata alle cover. Ecco da chi saranno accompagnati i 26 artisti in gara e i brani che porteranno sul palco dell’Ariston: Aiello – “Gianna” (Rino Gaetano) con Vegas Jones Annalisa – “La musica è finita” (Ornella Vanoni) Arisa – “Quando” (Pino Daniele) con Michele Bravi Bugo – “Un’avventura” (Lucio Battisti) con i Pinguini Tattici Nucleari Colapesce e Dimartino – “Povera patria” (Franco Battiato) Coma Cose – “Il mio canto libero” (Lucio Battisti) con Alberto Radius e Mamakass Ermal Meta – “Caruso” (Lucio Dalla) con Napoli Mandolin ... Leggi su zon (Di giovedì 4 marzo 2021) Questa sera, giovedì 4 Marzo, andrà in onda lapuntata deldie cantanti in gara Come da consuetudine, ladeldisarà dedicata alle cover. Ecco da chi saranno accompagnati i 26 artisti in gara e i brani che porteranno sul palco dell’Ariston: Aiello – “Gianna” (Rino Gaetano) con Vegas Jones Annalisa – “La musica è finita” (Ornella Vanoni) Arisa – “Quando” (Pino Daniele) con Michele Bravi Bugo – “Un’avventura” (Lucio Battisti) con i Pinguini Tattici Nucleari Colapesce e Dimartino – “Povera patria” (Franco Battiato) Coma Cose – “Il mio canto libero” (Lucio Battisti) con Alberto Radius e Mamakass Ermal Meta – “Caruso” (Lucio Dalla) con Napoli Mandolin ...

