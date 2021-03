Ex Ilva: il MiSe punta alla riconversione green (Di giovedì 4 marzo 2021) Produzione industriale e Ambiente. Un tema molto dibattuto specie negli ultimi tempi. Al fine di ridurre i livelli di inquinamento e di tutelare le biodiversità. Oltre che di migliorare la nostra salute. Ed è proprio su questo argomento, e nello specifico sull’Ex Ilva, che il MiSe ha avviato una interlocuzione. Confrontandosi sia con i commissari e le Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) Produzione industriale e Ambiente. Un tema molto dibattuto specie negli ultimi tempi. Al fine di ridurre i livelli di inquinamento e di tutelare le biodiversità. Oltre che di migliorare la nostra salute. Ed è proprio su questo argomento, e nello specifico sull’Ex, che ilha avviato una interlocuzione. Confrontandosi sia con i commissari e le

bartolozzic : Che ne pensa e che farà il MISE LEGA-LIZZATO. Aspettiamo che risola il dossier ex ILVA. - GianfrancoGasb1 : RT @palmiottid: Ex Ilva, verifica Mise sulla riconversione a energia green @sole24ore - GianfrancoGasb1 : RT @palmiottid: Ex Ilva, verifica Mise sulla riconversione a energia green @sole24ore - achille80 : RT @palmiottid: Ex Ilva, verifica Mise sulla riconversione a energia green @sole24ore - giocialdella : RT @sole24ore: Ex Ilva, verifica Mise sulla riconversione a energia green -