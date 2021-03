Donatella Rettore sulla malattia | Ho battuto un tumore al seno”

(Di giovedì 4 marzo 2021) Staserasalirà sul palco di Sanremo 2021 La Rappresentante di Lista: la cantante a marzo 2020 è stata operata per unalche è riuscita a sconfiggere. Stasera a Sanremo 2021 è la serata dedicata alle cover: tra i tanti cantanti che saliranno sul palco c'èche a marzo 2020 è stata operata per unalche è riuscita a sconfiggere.stasera tornerà sul palco dell'Ariston dove canterà la cover di Splendido Splendente insieme a La Rappresentante di Lista, il gruppo musicale formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. La cantante veneta è stata per ben quattro volte a Sanremo, la prima nel 1974 dove cantò il brano Capelli Sciolti. ...

'Del mondo' ; Ghemon con i Neri per caso con un medley 'Le ragazze' , 'Donne' , 'Acqua e sapone' , 'La canzone del sole' ; La Rappresentante di Lista conper 'Splendido Splendente' ...E ovviamente i cantanti scelti dai big in gara come accompagnatori nei duetti: da Manuel Agnelli ai The Kolors, da Casadilego a. SCALETTA DEI CANTANTI BIG ALLA TERZA SERATA DI ...Roma, 4 mar. (askanews) - E' la serata delle cover, questa sera, la terza del Festival di Sanremo. Sul palco, insieme ai due mattatori Amadeus e Fiorello, ci sarà la top model Vittoria Ceretti. E dopo ...Donatella Rettore torna sul palco dell'Ariston con La Rappresentante di Lista © Fornito da Rumors.it Venerdì 5 marzo sarà disponibile Storie Di Musica, di Alberto Salerno. Sarà lui a raccontare di ...