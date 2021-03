Deep Nostalgia | come funziona il sito che anima le vecchie foto

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 4 marzo 2021) C’è chi lo usa per passare il tempo «ridando vita» a personaggi storici, e tanti altri che invece ne approfittano per provare l’emozione di rivedere muoversi in modo molto realistico nonni, bisnonni, amici venuti a mancare: in fondo è nato anzitutto per questo Deep Nostalgia, nuovo servizio che sta attirando l’attenzione di milioni di utenti nel mondo, appena lanciato dalla società specializzata in ricerche genealogiche MyHeritage, insieme alla startup D-ID.