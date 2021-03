Covid in Toscana: oggi 1.239 nuovi casi e 23 morti, salgono i ricoveri (Di giovedì 4 marzo 2021) Covid Toscana oggi giovedì 4 marzo 2021. In Toscana sono 1.239 in più rispetto a ieri (1.205 confermati con tampone molecolare e 34 da test rapido antigenico) i nuovi casi registrati oggi, lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. salgono così a 160.572 i casi totali di positività al coronavirus in regione. (segue dopo la foto) Covid Toscana oggi: guariti, decessi e attuali positivi I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 136.119 (84,8% dei casi totali). I decessi sono 23, 16 uomini e 7 donne. oggi sono stati eseguiti 15.140 tamponi molecolari e 8.604 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,2% è risultato positivo. Sono ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 marzo 2021)giovedì 4 marzo 2021. Insono 1.239 in più rispetto a ieri (1.205 confermati con tampone molecolare e 34 da test rapido antigenico) iregistrati, lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente.così a 160.572 itotali di positività al coronavirus in regione. (segue dopo la foto): guariti, decessi e attuali positivi I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 136.119 (84,8% deitotali). I decessi sono 23, 16 uomini e 7 donne.sono stati eseguiti 15.140 tamponi molecolari e 8.604 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,2% è risultato positivo. Sono ...

