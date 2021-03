Covid: Di Battista, 'suicidi moltiplicati e 'governo migliori' in ritardo su ristori' (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - La settimana scorsa a Carmignano, in provincia di Prato, si è suicidato un imprenditore di 68 anni. Non riusciva più a pagare i debiti. Due giorni fa, nel ferrarese, si è tolto la vita un imprenditore di Renazzo. L'ha fatto nel suo capannone. I suicidi per ragioni economiche si stanno moltiplicando ma l'ISTAT, ormai da anni, non li conta più. L'usura, oggi l'arma principale in mano alle cosche, sta mettendo all'angolo decine di migliaia di imprenditori e padri di famiglia. La nuova povertà prospera, ahimè, nella classe media: la classe più colpita degli ultimi 30 anni. Lavoratori perbene diventano “soggetti non bancabili”. In tutto ciò il "governo dei migliori" accumula indecorosi ritardi sui ristori". Così Alessandro Di Battista su Facebook, dove rimarca come a "20 giorni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - La settimana scorsa a Carmignano, in provincia di Prato, si è suicidato un imprenditore di 68 anni. Non riusciva più a pagare i debiti. Due giorni fa, nel ferrarese, si è tolto la vita un imprenditore di Renazzo. L'ha fatto nel suo capannone. Iper ragioni economiche si stanno moltiplicando ma l'ISTAT, ormai da anni, non li conta più. L'usura, oggi l'arma principale in mano alle cosche, sta mettendo all'angolo decine di migliaia di imprenditori e padri di famiglia. La nuova povertà prospera, ahimè, nella classe media: la classe più colpita degli ultimi 30 anni. Lavoratori perbene diventano “soggetti non bancabili”. In tutto ciò il "dei" accumula indecorosi ritardi sui". Così Alessandro Disu Facebook, dove rimarca come a "20 giorni ...

