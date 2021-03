Covid-19, Giorgetti: “Ci sono elementi per fiducia su produzione vaccini”. Il video (Di giovedì 4 marzo 2021) Covid-19, Giorgetti: “Ci sono elementi per fiducia su produzione vaccini” Roma, 4 mar. (askanews) – “Credo ci siano elementi che delineano un futuro, per quanto riguarda la produzione di vaccini in Italia e in Europa, che possano ispirare fiducia”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, al termine dell incontro con il commissario europeo al Mercato interno con delega ai vaccini Thierry Breton, sui vaccini contro il Covid. “Nessun paese europeo può dirsi autonomo sulla produzione del vaccini. Speriamo da qui alla fine dell estate – ha spiegato – di poter vaccinare tutti i ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 marzo 2021)-19,: “Cipersu” Roma, 4 mar. (askanews) – “Credo ci sianoche delineano un futuro, per quanto riguarda ladiin Italia e in Europa, che possano ispirare”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, al termine dell incontro con il commissario europeo al Mercato interno con delega aiThierry Breton, suicontro il. “Nessun paese europeo può dirsi autonomo sulladel. Speriamo da qui alla fine dell estate – ha spiegato – di poter vaccinare tutti i ...

