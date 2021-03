Confindustria, vaccini: imprese pronte ad essere parte attiva. Obiettivo tornare alla normalità (Di giovedì 4 marzo 2021) Confindustria “ha ribadito la disponibilità delle imprese a collaborare in modo attivo alla campagna pubblica di vaccinazione” nel corso dell’incontro di oggi convocato dal ministro Andrea Orlando. Per l’associazione degli industriali, presente con il dg Francesca Mariotti, “l’Obiettivo è supportare le Istituzioni e favorire un graduale ritorno alla normalità. Le imprese mettono a disposizione della macchina organizzativa pubblica i luoghi di lavoro che le Autorità sanitarie riterranno adeguati”. “La delicatezza del tema affrontato, le gravi ma necessarie scelte di salute pubblica e i loro effetti sull’economia” per l’associazione degli industriali ” impongono decisioni tempestive e trasparenti, nel quadro di una regia unica nazionale. Con circa 5,5 milioni di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021)“ha ribadito la disponibilità dellea collaborare in modo attivocampagna pubblica di vaccinazione” nel corso dell’incontro di oggi convocato dal ministro Andrea Orlando. Per l’associazione degli industriali, presente con il dg Francesca Mariotti, “l’è supportare le Istituzioni e favorire un graduale ritorno. Lemettono a disposizione della macchina organizzativa pubblica i luoghi di lavoro che le Autorità sanitarie riterranno adeguati”. “La delicatezza del tema affrontato, le gravi ma necessarie scelte di salute pubblica e i loro effetti sull’economia” per l’associazione degli industriali ” impongono decisioni tempestive e trasparenti, nel quadro di una regia unica nazionale. Con circa 5,5 milioni di ...

