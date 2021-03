Bentancur positivo al Covid-19 (Di giovedì 4 marzo 2021) Ci sono ancora cattive notizie per la Juventus. La società bianconera, infatti, ha comunicato che il centrocampista Bentancur è risultato positivo al Covid-19. L’annuncio è avvenuto all’interno di una nota societaria pubblicata sul proprio sito. Come scritto all’interno, la positività dell’Uruguaiano è emersa dopo il tampone di controllo presente nel protocollo in vigore. I bianconeri L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Spadafora attacca Cristiano Ronaldo Spadafora controreplica a Cristiano Ronaldo: “La bravura non lo autorizza a essere arrogante” Genoa Preziosi: “titolari quasi tutti positivi, rischiamo tanti 0-3” Genoa i positivi al Covid-19 sono ancora sette, Pjaca e Pellegrini ok Genoa in cinque negativi al ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Ci sono ancora cattive notizie per la Juventus. La società bianconera, infatti, ha comunicato che il centrocampistaè risultatoal-19. L’annuncio è avvenuto all’interno di una nota societaria pubblicata sul proprio sito. Come scritto all’interno, la positività dell’Uruguaiano è emersa dopo il tampone di controllo presente nel protocollo in vigore. I bianconeri L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Spadafora attacca Cristiano Ronaldo Spadafora controreplica a Cristiano Ronaldo: “La bravura non lo autorizza a essere arrogante” Genoa Preziosi: “titolari quasi tutti positivi, rischiamo tanti 0-3” Genoa i positivi al-19 sono ancora sette, Pjaca e Pellegrini ok Genoa in cinque negativi al ...

