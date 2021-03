Barcellona, elezioni vicine: Laporta prepara un colpo di mercato in caso di vittoria (Di giovedì 4 marzo 2021) Manca poco alle elezioni per stabilire chi sarà il nuovo presidente del Barcellona. Il club cerca disperatamente un po' di pace e stabilità dopo i recenti scossoni, l'ultimo dei quali è stato l'arresto dell'ex numero uno Josep Bartomeu. Tra i candidati c'è anche Joan Laporta, un volto noto per gli appassionati, dato che sotto la sua gestione è arrivato lo storico Grande Slam nel 2009.REGALOSecondo quanto riportato dal Daily Mail, però, Laporta avrebbe pensato di fare le cose in grande. Infatti, in caso di vittoria elettorale, il candidato porterebbe con sé un regalo assai gradito ai tifosi del Barcellona: Sergio Aguero. L'argentino potrebbe convincere anche Leo Messi a rimanere con i catalani, ricucendo lo strappo maturato nel corso degli ultimi mesi.caption ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 marzo 2021) Manca poco alleper stabilire chi sarà il nuovo presidente del. Il club cerca disperatamente un po' di pace e stabilità dopo i recenti scossoni, l'ultimo dei quali è stato l'arresto dell'ex numero uno Josep Bartomeu. Tra i candidati c'è anche Joan, un volto noto per gli appassionati, dato che sotto la sua gestione è arrivato lo storico Grande Slam nel 2009.REGALOSecondo quanto riportato dal Daily Mail, però,avrebbe pensato di fare le cose in grande. Infatti, indielettorale, il candidato porterebbe con sé un regalo assai gradito ai tifosi del: Sergio Aguero. L'argentino potrebbe convincere anche Leo Messi a rimanere con i catalani, ricucendo lo strappo maturato nel corso degli ultimi mesi.caption ...

