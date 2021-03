Amadeus, critiche per il suo gesto a Sanremo: è polemica (Di giovedì 4 marzo 2021) Amadeus nel mirino per via di un suo gesto. Il direttore artistico avrebbe fatto arrabbiare l’Unione atei agnostici razionalisti. Nel bene o nel male Sanremo fa sempre parlare. Per il secondo anno consecutivo i vertici Rai hanno scelto come direttore artistico per il Festival Amadeus e Rosario Fiorello. Nonostante gli ascolti non stanno premiando a L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 4 marzo 2021)nel mirino per via di un suo. Il direttore artistico avrebbe fatto arrabbiare l’Unione atei agnostici razionalisti. Nel bene o nel malefa sempre parlare. Per il secondo anno consecutivo i vertici Rai hanno scelto come direttore artistico per il Festivale Rosario Fiorello. Nonostante gli ascolti non stanno premiando a L'articolo proviene da Leggilo.org.

LizzyFlour : Nel paese la cui Salvini e Meloni sono i leader con più seguito e in cui il giornalismo è ai livelli più bassi del… - giord97 : L'idolatria di giornali e TV per Amadeus e Fiorello nonostante i pessimi ascolti e l'inconsistenza di questo festiv… - kdelleroveri : Fiorello e Amadeus in conferenza stampa domenica dopo che verranno mosse critiche sui siparietti inutili fatti dura… - infoitcultura : Amadeus e Achille Lauro nel vortice delle polemiche: Sanremo 2021 piovono critiche sul palco dell’Ariston - infoitcultura : Sanremo 2021, Amadeus travolto dalle critiche, ciò che ha fatto non è piaciuto -