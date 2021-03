Verissimo, ospiti 6 marzo 2021: sarà una puntata straordinaria (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sabato 6 marzo 2021 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo: di seguito vi elenchiamo gli ospiti già annunciati Verissimo è un programma televisivo andato in onda per la prima volta su Canale 5 il 16 settembre 1996. Il programma in questi anni è stato condotto da tantissime prime donne. Da Cristina Parodi a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sabato 6andrà in onda una nuovadi: di seguito vi elenchiamo gligià annunciatiè un programma televisivo andato in onda per la prima volta su Canale 5 il 16 settembre 1996. Il programma in questi anni è stato condotto da tantissime prime donne. Da Cristina Parodi a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ladradi_vento : @NoiaSinistra3 C'era un post su Instagram non ricordo.. Dove c'erano le foto dei finalisti ospiti a verissimo - giuliadeluca31 : @Tttttttzzzzzzz0 Giovedì registrano verissimo, ospiti tutti i finalisti e gli studi sono a Milano - M11Bianca : Ma dato che sabato a Verissimo saranno ospiti i finalisti.. secondo voi anche quelli arrivati in semifinale come Ro… - Curlyarti : Comunque visto che 4 degli ospiti di Verissimo li sappiamo, io morirò di ansia per sapere l'altro chi cazzo sarà. - Shippatona1 : RT @edoruta: @centralgolfinho I finalisti saranno ospiti sabato pomeriggio (dalle 16:10 ora italiana) a verissimo, canale 5. Per il resto a… -