Vaccini, migranti e Recovey Fund: il pressing di Draghi a Ursula Von Der Leyen (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il presidente del Coniglio Mario Draghi ha avuto un colloquio telefonico con la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen. I due hanno parlato soprattutto della necessità di un piano vaccinale solido a livello europeo, e dell’accelerazione necessaria del rispetto dei contratti da parte delle case farmaceutiche. Ma non solo, perché nel colloquio c’è stata anche la possibilità di parlare di Ricoveri Fund e migranti. Tutti temi caldi per il nuovo esecutivo. Tutto ciò lo rende pubblico Palazzo Chigi, che in una nota scrive: Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Al centro dello scambio di vedute è stato in particolare ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il presidente del Coniglio Marioha avuto un colloquio telefonico con la presidente della Commissione europeaVon Der. I due hanno parlato soprattutto della necessità di un piano vaccinale solido a livello europeo, e dell’accelerazione necessaria del rispetto dei contratti da parte delle case farmaceutiche. Ma non solo, perché nel colloquio c’è stata anche la possibilità di parlare di Ricoveri. Tutti temi caldi per il nuovo esecutivo. Tutto ciò lo rende pubblico Palazzo Chigi, che in una nota scrive: Il Presidente del Consiglio, Mario, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con la Presidente della Commissione europea,von der. Al centro dello scambio di vedute è stato in particolare ...

