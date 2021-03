Una scrittura poetica che indaga e proietta come una camera oscura (Di giovedì 4 marzo 2021) Franca Mancinelli è una poetessa marchigiana. Nata a Fano nel 1981 ha pubblicato le raccolte di poesie Mala kruna (Manni, 2007), Pasta madre (Nino Aragno, 2013), Libretto di transito (Amos, 2018), mentre è nelle librerie Tutti gli occhi che ho aperto (Marcos y Marcos). Sue poesie sono state tradotte in e accolte in volumi antologici. FABIO PUSTERLA NE SCRIVE in quarta di copertina: la scrittura «si affida a un difficilissimo equilibrio, tra esattezza del dettato e concentrazione semantica, ottenuta con … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 4 marzo 2021) Franca Mancinelli è una poetessa marchigiana. Nata a Fano nel 1981 ha pubblicato le raccolte di poesie Mala kruna (Manni, 2007), Pasta madre (Nino Aragno, 2013), Libretto di transito (Amos, 2018), mentre è nelle librerie Tutti gli occhi che ho aperto (Marcos y Marcos). Sue poesie sono state tradotte in e accolte in volumi antologici. FABIO PUSTERLA NE SCRIVE in quarta di copertina: la«si affida a un difficilissimo equilibrio, tra esattezza del dettato e concentrazione semantica, ottenuta con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

