Sanremo, Achille Lauro divide: Papaboys in visibilio, ma per i cattocomunisti è blasfemo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo, Achille Lauro divide ancora: coi Papaboys in visibilio, tuonano i cattocomunisti che dopo la sua esibizione di ieri al Festival commentano: «è blasfemo». Insomma, Achille Lauro divide (e pilota la scena ) ancora. Coi giovani cattolici in visibilio per lu e la sua performance di ieri sul palco dell’Ariston. Mentre il direttore di Famiglia Cristiana, don Antonio Rizzolo, sentito dalla AdnKronos, non solo boccia «la trovata scenica» del cantante, definendola «sicuramente eccessiva». Ma addirittura lo giudica in odore di eresia. Lo scontro è solo all’inizio: alla fine del festival mancano ancora 4 serate, e le performance del camaleontico artista promettono fuoco e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021)ancora: coiin, tuonano iche dopo la sua esibizione di ieri al Festival commentano: «è». Insomma,(e pilota la scena ) ancora. Coi giovani cattolici inper lu e la sua performance di ieri sul palco dell’Ariston. Mentre il direttore di Famiglia Cristiana, don Antonio Rizzolo, sentito dalla AdnKronos, non solo boccia «la trovata scenica» del cantante, definendola «sicuramente eccessiva». Ma addirittura lo giudica in odore di eresia. Lo scontro è solo all’inizio: alla fine del festival mancano ancora 4 serate, e le performance del camaleontico artista promettono fuoco e ...

