Sanremo 2021, Fiorello su Fedez "Stava svenendo..", la verità su quello che è accaduto

Sanremo 2021, Fiorello confessa il retroscena su Fedez. Cosa è accaduto al rapper prima di salire sul palco dell'Ariston? Da quanto si può capire dalle stories pubblicate dal rapper nel corso della giornata di ieri, sembra che Fedez fosse particolarmente ansioso ed emozionato per questa nuova esperienza ed avventura. L'ansia è stata tanta, che alla fine della sua esibizione, il marito di Chiara Ferragni si è lasciato andare ad un pianto liberatorio. Ma cosa è accaduto dietro le quinte? A raccontarlo è stato proprio lo stesso Fiorello.

Sanremo 2021, Fiorello svela il retroscena su Fedez

Sembra che la spalla destra di Amadeus, ovvero lo showman Fiorello abbia ...

