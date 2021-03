Sanremo 2021, ascolti record per la prima serata: tutti i dati (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo 2021 è partito con il botto: la prima serata del Festival è stata seguita da milioni di telespettatori. Ieri è stato visto da 11,2 milioni di telespettatori pari al 46,4% di share nella prima parte della serata, dalle 21.36 alle 23.54, e 4.212.000 spettatori pari al 47.77%, nella seconda parte dalle 23.58 all’1.34. Dunque la kermesse è stata … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 3 marzo 2021)è partito con il botto: ladel Festival è stata seguita da milioni di telespettatori. Ieri è stato visto da 11,2 milioni di telespettatori pari al 46,4% di share nellaparte della, dalle 21.36 alle 23.54, e 4.212.000 spettatori pari al 47.77%, nella seconda parte dalle 23.58 all’1.34. Dunque la kermesse è stata … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - OndeFunky : @sabrynegramaro @ilgiornale @Negramaro @SanremoRai @Sanremo_2021 Ero nel loro stesso albergo quell'anno, non posso… - Gianluc68325330 : RT @RadioRadioWeb: 'Il #festivaldisanremo si è comunque svolto. Come a sottolineare che certi ambienti dei ceti vincenti non sono toccati d… -