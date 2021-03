Samantha Cristoforetti | “Felice per nuova missione | spingiamo più in là i confini”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – Il ritorno di Samantha Cristoforetti sulla Stazione spaziale internazionale è fissato per il 2022, la durata della missione sarà orientativamente di sei mesi e ancora non è noto se a portarla in orbita sarà la Crew Dragon di Elon Musk oppure l’abituale Soyuz russa. Nome e logo? “Ci stiamo lavorando”, spiega lei in conferenza stampa, entusiasta per la seconda opportunità di volo dopo la missione Futura dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) nel 2014. LA NUOVA MISSIONE SULLA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE

L'astronauta italiana tornerà sulla stazione spaziale: "Una gioia grandissima poter volare di nuovo" TORINO - Un "mix di gioia e nuove sfide professionali". Così Samantha Cristoforetti si è detta pronta ad affrontare nel 2022 la sua seconda volta nello spazio. Lo ha detto la stessa astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea.