Salvini gongola per l'indagine su Mediterranea: 'Serve chiarezza, ne parlerò con Draghi e Lamorgese' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le gravi accuse della Procura di Ragusa verso la Ong Mediterranea sono una freccia all'arco di Salvini, che non ha avuto vergogna nello sminuire le accuse per i reati dei commercialisti della Lega ma ... Leggi su globalist (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le gravi accuse della Procura di Ragusa verso la Ongsono una freccia all'arco di, che non ha avuto vergogna nello sminuire le accuse per i reati dei commercialisti della Lega ma ...

bepino19 : RT @Lucrezi97533276: Tutti ad intestarsi la cacciata di Arcuri, dalla Meloni a Salvini a Renzi .. .a destra si gongola per un generale di c… - ve10ve : RT @Lucrezi97533276: Tutti ad intestarsi la cacciata di Arcuri, dalla Meloni a Salvini a Renzi .. .a destra si gongola per un generale di c… - Lucrezi97533276 : Tutti ad intestarsi la cacciata di Arcuri, dalla Meloni a Salvini a Renzi .. .a destra si gongola per un generale d… - Roky99760738 : RT @nabu65: @PaulLamanski Siamo impegnati a difenderci dalle palate di merda che ci tirate addosso tutti i giorni mentre Salvini gongola. I… - danieledv79 : RT @nabu65: @PaulLamanski Siamo impegnati a difenderci dalle palate di merda che ci tirate addosso tutti i giorni mentre Salvini gongola. I… -