Random | chi è l’interprete di “Torno a Te” sul palco di Sanremo stasera

Random è considerato uno dei cantautori più interessanti della nuova generazione nel panorama musicale pop urban Emanuele Caso, in arte Random, è tra i più giovani concorrenti sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Grazie alla sua personalità, attenta e sensibile, è considerato uno dei cantautori più interessanti della nuova generazione nel panorama musicale pop urban. In ogni brano, Random mostra una notevole profondità di temi, legati ai problemi della vita quotidiana, propri della sua generazione. Ad accompagnarlo e sostenerlo nel suo percorso musicale, fin dagli inizi c'è troviamo il produttore Zenit, che ha saputo, con la sua intuizione, cogliere e valorizzare la creatività ed il talento di questo giovane artista. Dalla loro collaborazione nasce, nel 2018, l'album di debutto "Giovane Oro".

