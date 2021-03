Questione mascherine: Lazio i rapporti degli indagati con Arcuri (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questione mascherine si muove la situazione e diventa più chiara. Secondo i pm: “Farina vanta rapporti con personaggi noti, come Roberto De Santis e l’ex senatore Saverio Romano. Soggetti per il tramite dei quali riesce ad avere contatti con pubblici amministratori che in questo periodo si occupano delle forniture pubbliche di dispositivi medici e di Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021)si muove la situazione e diventa più chiara. Secondo i pm: “Farina vantacon personaggi noti, come Roberto De Santis e l’ex senatore Saverio Romano. Soggetti per il tramite dei quali riesce ad avere contatti con pubblici amministratori che in questo periodo si occupano delle forniture pubbliche di dispositivi medici e di

periodicodaily : Questione mascherine: Lazio i rapporti degli indagati con Arcuri #Arcuri #Lazio @FiorinaFabio - valentinadigrav : RT @Sabbath_fed: Rientro a casa dopo viaggio scendo da auto e passa gruppo di 6 adolescenti tutti senza #mascherine. Non sono un talebano d… - val_nos : @ricpuglisi Non è solo questione di vaccini che peraltro se la variante californiana si diffonde diventeranno ineff… - BandyCrash : @FartFromAmerika Ammirevole il tentativo che sta facendo per curare i malati di covid, per carità, solo che s'è las… - chiarettafr : @SilviaTeresa14 Ma niente... Quando Arcuri verrà indagato per la questione mascherine vedremo -