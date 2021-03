'Plants Vs. Zombies: Battle for Neighborville inizialmente girava a 2-3 fps su Nintendo Switch' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quando Plants Vs. Zombies: Battle for Neighborville "Complete Edition" arriverà su Switch, sarà il primo gioco sulla piattaforma che utilizza il motore Frostbite. Ciò ha richiesto un enorme impegno da parte dello sviluppatore PopCap, ma lo studio di sviluppo si era detto pronto alla sfida. Secondo un'intervista con il produttore Melvin Teo sul podcast How Games Make Money, PopCap stava progettando di portare Battle for Neighborville su Switch sin dall'inizio e sapevano che avrebbero dovuto lavorare molto. "Volevamo portare il gioco su Switch da molto tempo. Quando abbiamo iniziato Battle for Neighborville, quello è stato sempre il piano. Ma non abbiamo mai avuto il tempo o l'opportunità, quindi non ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 marzo 2021) QuandoVs.for"Complete Edition" arriverà su, sarà il primo gioco sulla piattaforma che utilizza il motore Frostbite. Ciò ha richiesto un enorme impegno da parte dello sviluppatore PopCap, ma lo studio di sviluppo si era detto pronto alla sfida. Secondo un'intervista con il produttore Melvin Teo sul podcast How Games Make Money, PopCap stava progettando di portareforsusin dall'inizio e sapevano che avrebbero dovuto lavorare molto. "Volevamo portare il gioco suda molto tempo. Quando abbiamo iniziatofor, quello è stato sempre il piano. Ma non abbiamo mai avuto il tempo o l'opportunità, quindi non ...

