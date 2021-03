Ora è più di un' ipotesi | Comunali in autunno

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. Sono cinque dei 1.293 Comuni che dovrebbero andare al voto in primavera, le cinque grandi battaglie dove si potrebbe confrontare lo strano bipolarismo di fatto a cui danno vita i partiti che sostengono il governo Draghi, da un lato M5s, Pd e Leu, dall’altro Lega e Forza Italia. Il condizionale è d’obbligo, perché al Viminale stanno mettendo a punto il dispositivo che ne prevederà il rinvio in, in una data che dovrà essere individuata tra settembre e ottobre, con il fine settimana del 10 e 11 ottobre individuato al momento come soluzione ottimale per celebrare il primo turno. Ci sarebbe l’ok della titolare dell’Interno, Luciana Lamorgese, e il dossier sarebbe già passato sulla scrivania del presidente del Consiglio che lo avrebbe valutato e dato un sostanziale via libera. “La direzione è quella - spiega chi sta lavorando ...