Leica SL2-S | una fotocamera che strizza l’occhio ai videomaker

Leggi su wired

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Piove sul Colosseo, sull’Arco di Costantino, sui Fori Imperiali. Un breve acquazzone finisce all’improvviso come era iniziato, mentre al riparo sotto un arco proteggo dall’acqua laSL2-S, nuova mirrorless full-frame che abbiamo finalmente ricevuto in prova. In realtà è eccesso di precauzione: la macchina fotografica è certificata IP54 (contro caldo e freddo, polvere e umidità, per scattare anche a -10°) e quindi in grado di affrontare intemperie ben peggiori, ma è un riflesso condizionato e non posso farci nulla. Con me c’è ancora una volta l’amico e collega Giovanni Caloro, fondatore di Amarena Pictures e, trattandosi di una, questa è già di per sé una notizia: il fatto stesso che io abbia bisogno del parere di un regista per valutare una, testimonia il peso – inedito – della sezione video in un prodotto ...