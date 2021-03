Lazio, il business delle scrivanie. “Tu che sei molto amico di Arcuri, lanciati”. “Ti faccio diventare ricco” (Di mercoledì 3 marzo 2021) ”Tu lasciami lavorare, c’ho ampia delega da te, te faccio diventare molto molto benestante. Forse potresti anche essere considerato ricco’‘. È una delle frasi più eloquenti delle intercettazioni telefoniche nell’ambito della inchiesta sullo scandalo delle mascherine e dei camici acquistati dalla Regione Lazio. Provenienti dalla Cina e destinati alla Protezione civile del Lazio. A parlare è uno degli arrestati, Vittorio Farina imprenditore nel settore della stampa. Già arrestato per bancarotta fraudolente. Scandalo mascherine, le intercettazione di Farina Sta parlando con Andelko Aleksic, anche lui agli arresti. Titolare della società milanese European network Tlc Srl. Finita nel mirino dei magistrati per false ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) ”Tu lasciami lavorare, c’ho ampia delega da te, tebenestante. Forse potresti anche essere considerato’‘. È unafrasi più eloquentiintercettazioni telefoniche nell’ambito della inchiesta sullo scandalomascherine e dei camici acquistati dalla Regione. Provenienti dalla Cina e destinati alla Protezione civile del. A parlare è uno degli arrestati, Vittorio Farina imprenditore nel settore della stampa. Già arrestato per bancarotta fraudolente. Scandalo mascherine, le intercettazione di Farina Sta parlando con Andelko Aleksic, anche lui agli arresti. Titolare della società milanese European network Tlc Srl. Finita nel mirino dei magistrati per false ...

