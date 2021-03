La spinta verde di Big Tech

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Amazon, Apple, Google, Facebook e Microsoft: le punte di diamante dell’economia americana e tra le più quotate (e ricche) sul pianeta. Ma Bigprimeggia anche in un’altra area: stando al Financial Times, queste multinazionali sono diventate le più grandi clienti di energia pulita al mondo. Il primato è quasi d’obbligo per compagnie che si fregiano di inventare il futuro, ma effettivamente sono state loro a iniziare la corsa industriale all’energia pulita. Successe nel 2010, quando Google firmò il primo accordo di fornitura d’elettricità direttamente con le aziende produttrici di energia rinnovabile. Le altre, in competizione perenne, seguirono a ruota, innescando una gara al rialzo sugli obiettivi di sostenibilità ben prima che la questione irrompesse nel mainstream. Il ragionamento di Bigè pragmatico almeno quanto è ambientalista: devono ...