Juventus, l'importanza di Morata e le perplessità offensive (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il ritorno di Morata al centro dell'attacco della Juventus ha confermato l'importanza dell'attaccante spagnolo nell'attaccare la profondità e nel gioco di sponda al servizio dei propri compagni. Un gol appena entrato in campo e prestazione da incorniciare per Alvaro Morata nella brillante vittoria della Juventus nei confronti dello Spezia. Corsa, qualità e fiuto del gol. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MomoSaidMomo : Oggi si è vista l'importanza di un centravanti puro, eppure mi sembrava molto semplice la cosa. Avanti così ragazzi… - LiliumBiancoNe1 : @Merihdemiral che fa reparto da SOLO, partita superlativa #Bernardeschi che per 10 min diventa Roberto Carlos… - giorgioghiffo : - Diagnosi: caro #CR7 , un centrocampo così tu non lo reggi. Cura: SCARICALI! - Ma come faccio? - Te ne vai! - Ma… - DVACMILAN : Ricordi da stadio stagione 11/12 quella sera li noi vincemmo 1-0 gol di Muntari fatalità e loro pareggiarono in cas… -

