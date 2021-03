Juventus, Bernardeschi: “Per lo scudetto ci siamo anche noi. Con il Porto capaci di ribaltarla” (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Juventus per raggiungere gli obiettivi stagionali deve anche fare leva sulla verve di Federico Bernardeschi. Ieri nel match contro lo Spezia è stato determinante contro le Aquile. Entrato nel secondo tempo, l'ex della Fiorentina è stato autore dell'assist per la rete del vantaggio di Morata. Bernardeschi commenta così, ai microfoni di Sky Sport la gara: "Ci siamo messi d'accordo con Morata (ride, ndr). Sto bene ed è stata importante la vittoria contro lo Spezia, abbiamo dato un bellissimo segnale al campionato. Ringrazio il mister per le parole su di me, io sono sempre a disposizione della squadra e quando la coperta è corta bisogna farsi trovare pronti. Per noi finora è una buonissima stagione, siamo un po' indietro in campionato rispetto a quanto ci aspettavamo, ma ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 marzo 2021) Laper raggiungere gli obiettivi stagionali devefare leva sulla verve di Federico. Ieri nel match contro lo Spezia è stato determinante contro le Aquile. Entrato nel secondo tempo, l'ex della Fiorentina è stato autore dell'assist per la rete del vantaggio di Morata.commenta così, ai microfoni di Sky Sport la gara: "Cimessi d'accordo con Morata (ride, ndr). Sto bene ed è stata importante la vittoria contro lo Spezia, abbiamo dato un bellissimo segnale al campionato. Ringrazio il mister per le parole su di me, io sono sempre a disposizione della squadra e quando la coperta è corta bisogna farsi trovare pronti. Per noi finora è una buonissima stagione,un po' indietro in campionato rispetto a quanto ci aspettavamo, ma ...

