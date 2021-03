Juric: “Non mi aspettavo una gara del genere, potevamo segnare più gol” (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Ivan Juric ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi toccati dall’allenatore del Verona nel post della gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Prestazione – Oggi abbiamo fatto una partita di altissimo livello in tutti i componenti del gioco, potevamo fare molti più gol perché quando hai le occasioni le devi sfruttare. Abbiamo fatto la partita fino alla fine, pressato, giocato e mosso la palla con qualità. Oggi sono veramente soddisfatto. Crescita – All’inizio abbiamo avuto tanti problemi, da un mese e mezzo ci stiamo allenando tutti insieme. Abbiamo recuperato giocatori e si è visto nelle ultime quattro partite, abbiamo vinto sempre o pareggiato giocando bene. Abbiamo raggiunto un buon livello, adesso dobbiamo trovare ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Ivanha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi toccati dall’allenatore del Verona nel post dellacontro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Prestazione – Oggi abbiamo fatto una partita di altissimo livello in tutti i componenti del gioco,fare molti più gol perché quando hai le occasioni le devi sfruttare. Abbiamo fatto la partita fino alla fine, pressato, giocato e mosso la palla con qualità. Oggi sono veramente soddisfatto. Crescita – All’inizio abbiamo avuto tanti problemi, da un mese e mezzo ci stiamo allenando tutti insieme. Abbiamo recuperato giocatori e si è visto nelle ultime quattro partite, abbiamo vinto sempre o pareggiato giocando bene. Abbiamo raggiunto un buon livello, adesso dobbiamo trovare ...

