Guardiola e il BarcaGate: “Barcellona tornerà più forte. Bartomeu innocente fino a quando…” (Di mercoledì 3 marzo 2021) A margine della vittoria contro il Wolverhampton Pep Guardiola, manager del Manchester CIty, ha avuto modo di parlare anche della situazione in casa Barcellona, dopo l'arresto di Josep Maria Bartomeu a seguito dello scandalo BarcaGate. Il mister dei Citizens, nonché ex blaugrana, si è soffermato sul futuro della società e anche sull'ex patron dei catalani.Guardiola: "Barcellona tornerà più forte. Su Bartomeu..."caption id="attachment 1058409" align="alignnone" width="624" Guardiola (getty images)/caption"È una situazione sgradevole, spero che finisca bene. Bartomeu è innocente fino a quando non verrà provata la sua colpevolezza nel processo", ha commentato ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 marzo 2021) A margine della vittoria contro il Wolverhampton Pep, manager del Manchester CIty, ha avuto modo di parlare anche della situazione in casa, dopo l'arresto di Josep Mariaa seguito dello scandalo. Il mister dei Citizens, nonché ex blaugrana, si è soffermato sul futuro della società e anche sull'ex patron dei catalani.: "più. Su..."caption id="attachment 1058409" align="alignnone" width="624"(getty images)/caption"È una situazione sgradevole, spero che finisca bene.a quando non verrà provata la sua colpevolezza nel processo", ha commentato ...

ItaSportPress : Guardiola e il BarcaGate: 'Barcellona tornerà più forte. Bartomeu innocente fino a quando...' -… - RaiSport : Pep #Guardiola è tornato a parlare del #Barcellona in un momento delicato nella storia del club catalano, di cui è… - Giralux : RT @franolivo2: L'arresto dell'ex presidente Bartomeu nasce dal cosiddetto Barçagate: il club pagò una società per diffamare sui social i r… - franolivo2 : L'arresto dell'ex presidente Bartomeu nasce dal cosiddetto Barçagate: il club pagò una società per diffamare sui so… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola BarcaGate Guardiola: "Bartomeu? Situazione scomoda, ma il Barça tornerà forte" "È una situazione scomoda ma spero che finisca bene ", ha dichiarato Guardiola a proposito dell'arresto dell'ex presidente Josip Maria Bartomeu per lo scandalo 'Barçagate'. "È comunque innocente fino ...

Barcellona: Bartomeu rilasciato, non parla col giudice Dallo scandalo 'Barcagate' sarebbe emerso che il club blaugrana copriva i pagamenti effettuati a ... tra i quali Leo Messi e Xavi Hernandez, ma anche al tecnico Pep Guardiola. .

Guardiola sul caso Barçagate: "Bartomeu è innocente fino a quando non ci sarà il processo" TUTTO mercato WEB Guardiola: "Bartomeu? Situazione scomoda, ma il Barça tornerà forte" Il primo amore non si scorda mai e così Pep Guardiola è tornato a parlare del Barcellona in un momento delicato nella storia del club catalano, di cui è stato capitano da giocatore e soprattutto allen ...

Guardiola: "Bartomeu? Innocente fino alla condanna" L'allenatore del Manchester City commenta gli sviluppi del Barçagate che hanno portato all'arresto dell'ex presidente blaugrana ...

"È una situazione scomoda ma spero che finisca bene ", ha dichiaratoa proposito dell'arresto dell'ex presidente Josip Maria Bartomeu per lo scandalo 'Barçagate'. "È comunque innocente fino ...Dallo scandalo '' sarebbe emerso che il club blaugrana copriva i pagamenti effettuati a ... tra i quali Leo Messi e Xavi Hernandez, ma anche al tecnico Pep. .Il primo amore non si scorda mai e così Pep Guardiola è tornato a parlare del Barcellona in un momento delicato nella storia del club catalano, di cui è stato capitano da giocatore e soprattutto allen ...L'allenatore del Manchester City commenta gli sviluppi del Barçagate che hanno portato all'arresto dell'ex presidente blaugrana ...