Governo | Draghi ha visto Gabrielli

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Attorno alle 15 di oggi il premier Mario Draghi ha visto a Palazzo Chigi il sottosegretario con delega ai Servizi, Franco Gabrielli. Domani o al più tardi venerdì dovrebbe tenersi un Consiglio dei ministro dove verrà nominato il suo successore a capo della Polizia. In pole quello che viene considerato il braccio destro di Gabrielli, Lamberto Giannini.

