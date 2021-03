Gotti | “Subire il pareggio a tempo scaduto mi manda in bestia Fosse accaduto ad altri sarebbe successo il finimondo”

(Di giovedì 4 marzo 2021) E’ un Lucafuribondo quello presentatosi ai microfoni di DAZN, al termine del match pareggiato a San Siro col Milan. L’allenatore bianconero è tornato sul rigore subito al 97?: “L’epilogo è di quelli che non ti fanno dormire. Prendi il rigore in questo modo ma soprattutto dopo che è finito il recupero miin. Succedesse una cosa così ad altre squadre, verrebbe fuori il. Gol arrivato col recupero che era finito”. Foto: Twitter udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

... sono una delle squadre che manda in gol più giocatori diversi, con il difetto ditroppe ... allo stesso modo l' Udinese cheha saputo ben compattare a partire dalla difesa. La Fiorentina ...Nella ripresa le sostituzioni dihanno cambiato volto alla partita , costringendo i padroni di casa ad abbassarsi egli attacchi friulani: il gol di Okaka a metà del secondo tempo, bravo ...Nella 25ª giornata 1-1 in rimonta contro l'Udinese per il 'Diavolo', momentaneamente a -3 dall'Inter capolista. La Dea travolge il Crotone di Cosmi (5-1), i giallorossi passano a Firenze (1-2), 1-1 in ...Il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, è furibondo ai microfoni di DAZN, al termine del match pareggiato a San Siro col Milan.