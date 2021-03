Giocavano ai videogame invece di seguire la Dad Preside li spedisce in classe con le scuole chiuse

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Brescia, 3 mar – Quando tornare inè la punizione per non aver seguito la Dad: è successo nel Bresciano, dove dieci ragazzi che non partecipavano alla didattica a distanza sono stati spediti a scuola. E’ la singolare “rappresaglia” deldi una scuola media di Casto, in provincia di Brescia, che dovrebbe essere chiusa perché in zona arancione rafforzata. Soluzione, sia chiaro, escogitata d’accordo con i genitori (evidentemente anche loro un po’ svogliati) per farle lezioni a un gruppetto di svogliati, dediti ai videogiochi. Dieci studenti spediti inperché non seguivano la Dad Tutto è successo venerdì 26 febbraio, quando all’istituto sono arrivati i carabinieri: inerano presenti troppi alunni. I dieci studenti sono stati quindi fatti tornare a casa con i genitori, ...