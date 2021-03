Giocavano a calcetto eludendo le normative anti - Covid | sette giovani multati | per uno sanzione doppia era fuori comune

(Di mercoledì 3 marzo 2021) JESI - Partita non consentita, arrivano multe in serie.ragazzi minorenni sono statia Jesi perché stavano giocando a, attività non consentita sul territorio comunale dalle ...

JESI - Partita non consentita, arrivano multe in serie. Sette ragazzi minorenni sono stati multati a Jesi perché stavano giocando a calcetto, attività non consentita sul territorio comunale dalle norme ed ordinanze anti - assembramento Covid. A seguito di ripetute segnalazioni giunte alla polizia municipale, una pattuglia di agenti durante il servizio di controllo del territorio, e su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via Giovanni Antonio Campano per una segnalazione di una partita di calcetto in una struttura sportiva.